Замглавы администрации Александровска заплатит штраф

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Прокуратура Александровска установила факты нарушения федерального законодательства замглавой администрации Александровска.

Так, в администрацию поступило обращение гражданина, но ему в течение 30 дней на запрос не ответили. Срок рассмотрения обращения не продлевался.

В отношении замглавы администрации было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка обращения граждан). Он заплатит штраф в размере 5 тыс. руб.