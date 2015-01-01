В Прикамье будут штрафовать за неисполнение решений антитеррористической комиссии

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Депутаты законодательного собрания во втором чтении приняли закон «О внесении изменений в закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае», по которому граждане будут штрафоваться за за неисполнение решений антитеррористической комиссии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, реализация закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по противодействию терроризму, а также обеспечить реализацию мер по защите общества от возможных террористических посягательств.