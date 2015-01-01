«Такси до Дубровки заказывали?» В этот день 46 лет назад за рулём пермских такси впервые появились женщины

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В 1971 году 22 сентября на улицы Перми вышли в рейс новенькие «Москвичи» с веселыми «шашечками». Вроде бы ничего удивительного, но то, что увидели пермяки, одновременно вызывало восхищение и служило поводом для различных пересудов. Юркими авто лихо управляли женщины!

Известный факт, женщин за рулем в 1950-60-е годы в нашей стране было почти не встретить. Ситуация начала чуть исправляться ближе к 1970-м годам.



В СССР, вместе с появлением первых женских тракторных бригад на селе, на улицах городов за руль автомобилей также пересели женщины. Первой женщиной — водителем такси в СССР стала Татьяна Тихонова, работница Первого таксомоторного парка в Москве, которая в 1933 году приняла участие в Каракумском испытательном автопробеге. Первым же лицензированным водителем такси в 1909 году стала парижанка, мадам Decourcelle.

Если говорить в целом о развитии этого вида транспорта в Перми, то в следующем году грядёт столетие его появления на городских улицах: 23 августа 1908 года в качестве такси начали работать два французских автомобиля марки Darracq. Они были куплены владельцем сети булочных г-ном Возжаевым. Автомобили «с ветерком и комфортом» развозили пермяков в основном по маршруту «Театральный сад — Сибирская застава».



В 1909 году Пермская городская управа разработала «Первые специальные правила для механических средств передвижения», ограничив скорость их передвижения до 12 км в час!

«Такса езды на автомобиле. Г-ном Возжаевым установлена следующая такса езды на автомобиле: дневная езда — в 1 час с 2 персон 3 рубля; стоянки 1 р. 50 к., с 3 персон — 4 руб., стоянки 2 руб., с 4 персон — 5 руб., стоянки — 2 р. 50 к. ночная езда — в 1 час с 2 персон 4 рубля; стоянки 2 руб., с 3 персон — 5 руб., стоянки 2 р. 50 к., с 4 персон — 6 рублей, стоянки — 3 руб. Для абонементов тариф удешевлен. Стоянки автомобиля менее ½ часа в расчёт не принимаются. Телефон гаража №427», — сообщала на своих страницах газета «Пермские губернские ведомости» от 15 июня 1910 года.

«В 1920-х годах пермские гостиницы арендовали автопарк Пермского авторемонтного завода (будущий завод им. Дзержинского). Потом для перевозок использовались грузопассажирские пикапы «Фиат», — делится исторической справкой пермяк Владимир Ивашкевич.

Отправной точкой пермского такси стоит считать 18 июня 1939 года, когда для работы по перевозке граждан на линию вышли четыре новеньких автомобиля ГАЗ-М, выпущенных с конвейера Горьковского автозавода. За первый день работы на улицах города ими было перевезено 60 пассажиров. Найти такси можно было на привокзальной площади станции Пермь II, площади Оргкомитета (сейчас — угол улиц Ленина и Сибирской) и одной из площадей Мотовилихи.

Источник — газета «Пятница»