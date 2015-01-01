В Перми изменится движение транспорта на перекрёстке Куйбышева и Васильева

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С 29 сентября изменится конфигурация светофора на перекрёстке улиц Васильева и Куйбышева, что позволит сократить время ожидания проезда для автомобилистов.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», будут демонтированы светофоры, регулирующие движение трамваев на этом перекрёстке. В связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения перед трамвайными путями будут установлены знаки «Стоп», а также знаки «Внимание, движение трамваев».

Решение об изменении движения было принято в ходе заседания рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации города Перми при участии представителей отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми, МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» и МКУ «Пермблагоустройство».

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