«Амкар» в Воронеже потушил «Факел» Пермский «Амкар» вышел в следующий раунд Кубка России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В гостевом матче 1/16 розыгрыша Кубка России по футболу пермский «Амкар» камень на камне не оставил от защиты коллектива ФНЛ «Факел» (Воронеж), разгромив его со счётом — 4:0 (1:0). В составе пермяков голы забили: Станислав Прокофьев (7, 83 минуты), Михаил Сиваков (63), Александр Рязанцев (76).

Фото: fakelfc.ru

В последний раз пермская команда играла в Воронеже 14 лет тому назад — в сезоне 2003 года «Амкар» и «Факел», когда они вместе выступали тогда ещё в первом дивизионе. Матч второго тура завершился вничью — 0:0. И как тут не вспомнить заключительную встречу того же сезона, когда глубокой осенью пермяки уже на своём поле принимали воронежский «Факел». От исхода того матча зависело многое, а главное — играть ли «Амкару» со следующего сезона в премьер-лиге, впервые в истории пермского футбола в элитном дивизионе страны. Та игра завершилась победой пермской команды 2:0, и обеспечив себе первое место в турнирной таблице она завоевала путевку в премьер-лигу.

Нынешняя встреча соперников прошла при подавляющем преимуществе «Амкара», который вдоволь покуражился над командой классом ниже. Примечателен тот факт, что «Амкар» в этот вечер забил на один мяч больше, чем за первые 10 туров чемпионата России в этом сезоне. В составе «Амкара» на поле появились несколько футболистов из основной обоймы, которые в последнее время не получали игровую практику. Вот в каком составе выступали победители: Хомич, Занев (Белоруков, 46), Конде, Идову, Гол (Гащенков, 84), Шаваев (Рязанцев, 58), Сиваков, Костюков, Эззатоллахи, Бодул, Прокофьев.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:

— Такой счёт может показать, что сегодня была для нас лёгкая игра. На самом деле, нет. Все стало проще, когда «Факел» всей командой пошёл вперёд и оголил свои зоны в защите. Мы этим воспользовались, у нас всё же более квалифицированные исполнители. Когда сюда ехали, понимали это. Но московский «Локомотив» более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же её обыграли в прошлом туре чемпионата! Хочу заверить, и впредь в каждой кубковой игре будем играть в полную силу, подхода к ним с двойными стандартами не будет. Посмотрим, что из этого выйдет.

В 1/8 розыгрыша финала соперником пермяков станет ФК «Ростов», который на предыдущей стадии также в гостях обыграл команду ФНЛ «Волгарь» (Астрахань) со счетом 2:0. Хозяина поля очередной стадии розыгрыша Кубка России определит жребий.

Источник — газета «Пятница»