Встречай Европа, «Парма» идёт! Пермская «Парма» открыла свою новую страницу в истории Еврокубков

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Вчера вечером любители баскетбола ликовали. А как же может быть по-другому, «Парма» в рамках первого квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА на домашней площадке в УДС «Молот» победила македонский клуб «Работнички» (Скопье).

Фото: Виктор Михалев

Дебютный матч в рамках первого в своей короткой истории престижного европейского турнира «Парма» начала с разгрома над македонцами 88:63! В составе Самыми результативными игроками в составе победителей стали: Фрэнк Гейнс — 23 набранных очка, Артем Яковенко и Коди Миллер-Макинтайер — оба по 16 очков.

Напомним, клуб «Работнички» был основан еще в 1946 году, но достижениями он может похвастаться только за последние годы: 13-кратный чемпион Македонии (последний раз команда праздновала победу в 2011 году), полуфиналист чемпионата Македонии сезона-2016/17, победитель Кубка Македонии (2004, 2005, 2011, 2015 года), победитель Суперкубка Македонии (2012 год). В прошлом сезоне команда в своем национальном первенстве в среднем набирала за игру 82,1 очка.



Ответную встречу соперники проведут 27 сентября в Македонии. Победителя этой пары во втором квалификационном раунде ожидает французский клуб «Ле Портель».

Источник — газета «Пятница»