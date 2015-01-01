В Прикамье стабилизировались тарифы на грузоперевозки

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Фото: Константин Долгановский

По данным Пермьстата на август этого года, индекс тарифов на грузовые перевозки в Прикамье впервые стабилизировались, несмотря на то, что за последний год цены росли. Так, в июле, рост цен составил 41,3%. По сравнению к декабрю, тарифы тоже выросли на 54%, а в августе 2016 года рост был зафиксирован на уровне 38,8%.

Однако в прошлом месяце подорожали промышленные товары. В среднем, на 3,4%. Стоимость сельхозтоваров, напротив, снизилась на 5,6%.

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