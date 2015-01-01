Гран-при «Флаэртианы» уезжает в Швейцарию В Перми подвели итоги международного фестиваля

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В Перми подвели итоги XVII международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Призы были вручены в трёх конкурсных программах: международный конкурс, национальный конкурс «Российская Флаэртиана» и студенческий смотр.

Международный конкурс

Гран-при за лучший фильм фестиваля и приз «Большой Золотой Нанук» — «Калабрия» (Пьер-Франсуа Соте, Швейцария)

Приз за открытие новых тем и новых героев «Серебряный Нанук» — «Взрослые» (Мэйти Альберди, Чили, Нидерланды, Франция)

Приз за оригинальное художественное решение «Серебряный Нанук» — «Зона Франка» (Георгий Лазаревский, Чили, Франция)

Специальное упоминание жюри за яркое метафорическое изображение трагедии палестино-израильского конфликта — «В ожидании жирафа» (Марко де Стефанис, Нидерланды)

Специальное упоминание жюри за созданные автором сложные и многогранные образы героев — «Причастие» (Анна Замецкая, Польша)

Специальный приз международного жюри и оргкомитета фестиваля «Завыдающийся вклад в развитие документального кино» — Михаэль Главоггер

Приз зрительских симпатий — «Конкурс» (Евгений Ховаев, Россия)

Национальный конкурс «Российская Флаэртиана»

Приз «Малый Золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана» — «В центре циклона» (Елизавета Козлова, Россия)

Специальное упоминание жюри за поэзию простой жизни — «Сельский киномеханик» (Александр Калашников, Россия)

Специальное упоминание жюри за музыку, выходящую из берегов — «Последний вальс» (Юлия Бобкова, Россия)

Приз издательского дома «Компаньон» — «Ладан-навигатор» (Александр Куприн, Россия)

Студенческий конкурс

Лучший студенческий фильм — «Достояние республики» (Анна Кузнецова, Россия)

Специальное упоминание жюри за милосердие — «Сестра» (Анастасия Кузякова, Россия)

Специальное упоминание жюри за риск и точную оптику — «Красота» (Кристина Кужахметова, Россия)

Специальный приз от Festagent — «Достояние республики» (Анна Кузнецова, Россия)

Павел Печёнкин, президент МФДК «Флаэртиана»:

— Каким был этот фестиваль? Большим. На «Флаэртиану» приехали представлять свои фильмы все без исключения режиссёры национального конкурса. У нас в этом году невероятное количество гостей — 124 человека! Вместе с немецкими коллегами мы впервые провели международный питчинг. В этом направлении мы будем работать, привлекать лучших экспертов, байеров и продюсеров. Самым главным на этой «Флаэртиане» для меня стал дальнейший план развития фестиваля, теперь мы чётко понимаем, каким должен быть фестиваль. Ещё одно направление развития «Флаэртианы» — образовательное — обсуждалось на медиаобразовательном форуме в рамках фестиваля. Впервые на площадке присутствовало министерство образования региона, и это тоже очень важно. Что касается количества зрителей, то здесь мы только начали подводить итоги, цифра приближается к 15 тысячам.

Для тех, кто не успел увидеть фильмы, ставшие лауреатами «Флаэртианы» в этом году или хочет посмотреть их вновь, в субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, киноцентр «Премьер» повторит показы в залах синематеки.

Источник — газета «Пятница»

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