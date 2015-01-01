Заксобрание Прикамья единогласно поддержало выкуп земельного участка у завода «Ремпутьмаш»

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Фото: Константин Долгановский

21 сентября на заседании Законодательного собрания Пермского края единогласно были приняты поправки в бюджет, предусматривающие возможность приобретения площадки ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» у ОАО «РЖД».

Сумма поправки — 445 млн руб. Как пояснил депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, это не повлечёт дополнительного финансирования и увеличения расходной части бюджета, так как средства будут перераспределены внутри одной программы.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова также поддержала внесение поправок в бюджет.

«Такой имущественный комплекс может приобретаться только под образовательные, культурные некоммерческие проекты, — прокомментировала Елена Зырянова. — Но я думаю, что реализация таких проектов может включать в себя участие коммерческих структур».

По словам экономиста, такая рекреационная зона должна быть насыщена объектами общепита, небольшими институциями, которые могу работать и на коммерческой основе. Однако сам имущественный комплекс, его содержание, развитие должны находиться на государственном контроле.

Как прокомментировали детали договорённостей с «РЖД» депутаты, сделка будет проведена поэтапно: в этом году край должен перевести железнодорожникам 222,5 млн руб. и получить объект в собственность. Оставшуюся часть правительство выплатит в 2019 году, временной промежуток будет использован для предпроектных работ.

Напомним, 19 сентября во время визита на ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» губернатор Прикамья Максим Решетников представил депутатам регионального заксобрания концепцию реновации территории бывшего завода имени Шпагина и набережной от порта до университета. Идею реконструкции пространства набережной поддержал Владимир Путин во время своего визита в Пермь 8 сентября.

ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»» (99,99% акций общества принадлежат ОАО «РЖД») расположен в историческом центре города Перми на месте, где в 1723 году был заложен Егошихинский медеплавильный завод. Указанная территория представляет для Пермского края и его жителей высокую историческую и культурную ценность.

Данная площадка является связующим звеном между центральной улицей Ленина и историческим кластером Пермь I-Речной вокзал.

Источник — администрация губернатора Пермского края