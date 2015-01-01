От прогулочной полосы до комфортного променада Более 50 лет прошло с момента открытия в Перми набережной

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По мнению пермских краеведов, Перми никогда не везло с набережной. «Многие известные писатели, побывавшие в нашем городе, вспоминали в своих мемуарах о вечной грязи в районе камских пристаней. Лишь в конце XIX века здесь появилась красивейшая пристань пароходчиков Каменских, выполненная в виде шатра», — рассказывает пермский краевед Владимир Гладышев.

Фото: группа ВКонтакте «История Перми».

Узнаваемый для нынешних горожан вид камская набережная приобрела лишь в начале 1960-х годов: 21 сентября 1963 года в Перми была открыта благоустроенная набережная на левом берегу Камы протяженностью 3 800 м.

«Набережную облагородили капитально. В связи со строительством Воткинской ГЭС на всем протяжении этого участка (от речного вокзала до ул. Борчанинова) построена защитная подпорная стенка. Вдоль неё создана прогулочная полоса с проходами, посадками деревьев, кустарников и цветов», — отмечала в своём проекте «Реальная Пермь» Светлана Федотова.

По словам старожилов, до этого пермяки предпочитали совершать прогулки на участке от сквера Решетникова до бывшего ДК «Телта», не спускаясь к самой реке. Кстати, до строительства Коммунального моста через Каму на их пути располагался большой Набережный сквер. Теперь от него осталась лишь малая часть — Гоголевский сквер. На высоком камском берегу в створе ул. Газеты «Звезда» находилась ещё одна городская достопримечательность – ротонда, которая являлась родной «сестрой» той, которая находится сейчас в Парке Горького. Они обе были построены в одно время по проекту архитектора Ивана Свиязева.

Источник — газета «Пятница»