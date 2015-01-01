Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 22 по 29 сентября

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В Перми проходит параллельная программа Четвёртой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В её рамках пермяки увидят «Рабочую практику» и «Лексику индустриального пейзажа». Открывается органный сезон, в музее PERMM можно увидеть «Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта», кроме того, в Перми покажут фильм Каннского фестиваля и пройдёт благотворительный концерт. Но главные события предстоящей недели будут сосредоточены вокруг фестивалей, которые открываются, по хорошей пермской традиции, одновременно: в Центре городской культуры пермяков ждёт фестиваль о женщинах We-fest, и в тот же день стартует Всероссийский фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2017».

В 2017 году We-fest (16 +), фестиваль о женщинах, открытый для всех, будет посвящён опыту современной семьи. «Семья 2.0» — что это? Какие формы принимают сегодня семейные отношения, кому и зачем нужны эти изменения и как относится к ним общество?

На фестивале планируются дискуссии, лекции, кинопоказы, манифесты. Центральным художественным проектом фестиваля станет выставка российской фотохудожницы Виты Буйвид.

Центр городской культуры, с 29 сентября

В конкурсную программу Всероссийского фестиваля «МОНОfest-2017» вошло 9 моноспектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Краснодара, Екатеринбурга, Новоуральска и Перми, причём в этом году в конкурс вошли сразу два спектакля Пермского театра кукол: «Меня зовут Лёк» и «Говорит Ленинград». Определят лучших из лучших ведущие театральные критики России и режиссёры.

В первый день фестиваля зрители увидят монооперу Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (18+), которую представит Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск).

Пермский дом актёра, 29 сентября, 16:00

Театральная лаборатория «Пространство» покажет в Перми экзистенциальную драму по мотивам рассказов Хулио Картасара «Маргрит» (18+).

Театр «Сцена-Молот», 29 сентября, 20:00

«Два рояля»

В рамках абонемента «Волшебные звуки рояля» в Перми выступят Злата Чочиева (Россия, Австрия) и Миша Дацич (Сербия) с программой «Два рояля» (6+). На сцене одновременно выступят два молодых известных пианиста. Такой формат выступления требует не только высокого исполнительского мастерства и безупречного музыкального вкуса, но и полного взаимопонимания, сыгранности солистов. Оригинальные сочинения и транскрипции для двух фортепиано неизменно отличаются виртуозностью обеих партий и звуковой мощью сродни оркестровой.

Органный концертный зал, 25 сентября, 19:00

Джампаоло ди Роза

В первом органном концерте нового сезона выступит Джампаоло ди Роза (6+) — исполнитель репертуара самого широкого стилистического спектра, восходящая звезда мирового масштаба, органист, чьи концерты регулярно проходят в Европе, России, Южной Африке, Австралии, США и Южной Америке, Гонконге, Макао и Сингапуре.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00

Выставка «Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта» (6+) продолжает линейку исследовательских проектов художественных ситуаций в российских регионах, начатую музеем PERMM несколько лет назад. В этот раз в фокусе внимания искусство стрит-арта Нижнего Новгорода. В этом городе выросла группа уличных художников и сообщество вокруг них, которые сформировали неповторимый нижегородский стиль, где уличное искусство, граффити, архитектурное наследие, осколки традиционного крестьянского искусства и промыслов, природа и городское окружение не просто соседствуют друг с другом, все эти слои являются полноправными частями среды, подчеркивающими характеры друг друга и вместе создающие совершенно новое явление.

«Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта»

На выставке представлены работы команды «ТОЙ», Андрея Оленева, Димы Ребуса, Якова Хорева, MUDDLEHOOD, Елены Топтуновой, Артёма Филатова, Владимира Чернышева, Антона Морокова и Андрея Дружаева.

Музей современного искусства PERMM, до 22 октября

«Лексика индустриального пейзажа. Преодоление стереотипов»

В Горьковской библиотеке разместилась «Лексика индустриального пейзажа. Преодоление стереотипов» (6+) — выставка, которая представляет индустриальную историю Уральского региона и России через художественные произведения, периодические издания и документы. На выставке можно увидеть индустриальные пейзажи Александра Репина, Ивана Борисова, Виктора Кузина, Анатолия Тумбасова, Константина Собакина и других пермских художников, а также периодические издания, сборники документов и другие информационные материалы, являющиеся частью культурного опыта индустриальной истории. В цифровом формате демонстрируются произведения пермских художников из собрания Пермского краевого музея и частных коллекций.

Краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, до 29 октября

«Рабочая практика»

В рамках Параллельной программы Четвёртой Уральской индустриальной биеннале современного искусства пермяки увидят «Рабочую практику» (18+) — коллективное визуальное исследование того, как современные технологии меняют отношение к труду, человеку и окружающей нас индустриальной действительности. В проекте приняли участие пермские и петербургские художники и архитекторы, такие как Александр Агафонов, Вадим Михайлов, Алексей Щигалев, Алекс Го, Илья Гришаев, Маша Сусидко, Елена Рэмбо, Елена Слобцева, студия КАМА (Игорь Рябов, Александра Бубнова), Пётр Стабровский, Алекс Этевут, Ирина Решетило и Дмитрий Меркушев.

Дом грузчика, до 11 октября

Пермяки увидят фильм Каннского МКФ (2017) «Хорошее время» (18+). Криминальная драма братьев Сэфди расскажет историю молодого человека, который решился на ограбление банка и для этого прибег к помощи своего умственно отсталого брата, и тот попал в руки полиции. Теперь парень во что бы то ни стало пытается исправить ошибки.

Киноцентр «Премьер», с 21 сентября

Также в Перми состоится благотворительный концерт в поддержку Елены Шиляевой (0+), участницы ансамбля танцев на колясках «ГРОТЕСК», чемпиона России и Европы, Чемпиона мира, обладателя Кубка мира. Мама двоих детей попала в коляску из-за болезни и неправильно поставленного диагноза. Сейчас Елена Шиляева борется с остеомиелитом, и ей нужна финансовая поддержка в лечении.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 28 сентября, 19:00

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