Первые осенние заморозки в Перми пока отменяются

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Гидрометцентр России составил прогноз погоды в краевом центре на предстоящие выходные дни.

Фото: Яндекс Коллекция

Температура воздуха днём 23 и 24 сентября будет около +8°…+10°С. В ночь с пятницы 22 сентября на субботу столбик термометра остановится на отметке +1°С. Однако уже следующая ночная температура составит уже +3°… +4°С, в утренние часы ожидается дождь. Ветер западный 1-2 м/сек., атмосферное давление повышенное 758-760 мм рт. ст. В последующие дни погода существенно не изменится.

Источник — газета «Пятница»