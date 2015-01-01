Тюзовский «Продавец дождя» отправится покорять Самару
Спектакль Пермского ТЮЗа «Продавец дождя» примет участие в III Межрегиональном фестивале «Волга театральная» в Самаре.
Форум объединит театральные коллективы из нескольких городов Приволжского федерального округа: Перми, Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска, Казани, Сызрани, Оренбурга, Тольятти, Новокуйбышевска и Самары.
В течение недели, с 23 по 30 сентября, постановки будет просматривать жюри под председательством театрального критика Натальи Старосельской. Пермский ТЮЗ приглашён на этот фестиваль как абсолютный победитель предыдущего смотра — в 2015 году спектакль «Господа Головлёвы» завоевал в Самаре Гран-при, награды за лучшую женскую и мужскую роли получили исполнители главных ролей Елена Бычкова и Александр Красиков.
Театральная Самара сможет увидеть пермскую постановку пьесы Ричарда Нэша «Продавец дождя» 28 сентября. Режиссёр-постановщик спектакля народный артист РФ Михаил Скоморохов. Премьера состоялась на сцене театра 13 сентября 2016 года.
Итоги III Межрегионального фестиваля «Волга театральная» будут подведены 30 сентября.
Источник: Пермский ТЮЗ.
Источник — газета «Пятница»