«Молот-Прикамье» одержал волевую победу в матче против ЦСК ВВС

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В очередном туре чемпионата ВХЛ хоккеисты «Молота-Прикамье» в Перми принимали самарские ЦСК ВВС, аутсайдера нынешнего турнира.

Фото: hc-molot.ru

Всего в официальных чемпионатах страны пермяки и самарцы встречались 59 раз. На счету «Молота» 36 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Разница шайб 240—144. Самарский ЦСК ВВС — клуб с многолетней и несколько запутанной историей, кризис то и дело преследовал команду. В последние годы ЦСК ВВС выступал в дивизионе рангом ниже, и только с этого сезона был включён в состав ВХЛ, где некогда был грозным соперником. С нынешнего сезона клуб из Самары — фарм клуб тольяттинского ХК «Лада», участника чемпионата КХЛ.

В четырёх предыдущих матчах самарские «лётчики» проиграли своим соперникам с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 2-12. Казалось, что пермякам предстоит лёгкая «прогулка», но победа им досталась в упорной борьбе с минимальным счётом — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Шайбы у хозяев льда забросили: Егор Синелев и Антон Андриянов.

Первый период встречи прошёл на низких скоростях. Разочарованию болельщиков не было предела, когда на 7-й минуте гости открыли счёт в матче, а молотобойцы, похоже, не торопились на площадке что-то менять. Лишь после перерыва, в середине второй двадцатиминутки, хозяева льда прочно завладели инициативой. И в течение двух минут дважды сумели поразить ворота самарцев. В третьем периоде гости перебегали пермяков, но те и другие ворота так и остались в сохранности.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Сегодня самарцы очень хорошо играли, и в первом периоде нас полностью обошли. Мы никак не ожидали столь активных действий соперника. Во втором периоде удалось перехватить инициативу, забили нужные голы. Ну, а в третьем периоде мы играли больше по результату, но при этом нам пришлось очень тяжело. Я не знаю, в чём тут причина. Ребятам, конечно, надо отдать должное — проявили терпение и характер, но игра у нас сегодня не получилась. Хорошо, что заработали три очка. За самоотдачу им большое спасибо, удачно у нас сыграл и вратарь Юрий Петров. Теперь будем разбирать допущенные ошибки, готовиться к следующим играм.

Итог домашней серии из четырёх игр пермской команды таков: две победы и два поражения, разница шайб — 10-10. На сегодняшний день «Молот-Прикамье» занимает в турнирной таблице шестое место (из 27 команд).

Впереди пермяков ждёт четырёхматчевое выездное турне по маршруту: Воронеж — Рязань — Санкт-Петербург. Ближайший матч пермская команда проведёт 24 сентября в Воронеже с местным «Бураном».

Источник — газета «Пятница»