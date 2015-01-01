Пермяков приглашают на осенний субботник С инициативой выступили нескольких пермских предприятий

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Промышленники приняли решение поддержать комплексную осеннюю уборку в городе и выйти на благоустройство своих прилегающих территорий. Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме: нужно убрать опавшие листья, траву и мусор и подготовить к холодам городские зеленые насаждения.

«Основную часть работы, конечно же, выполняют специализированные подрядные организации, отвечающие за уборку города. Тем не менее, городские власти приветствуют такие инициативы, поскольку это проявление уважения и заботы к своему городу со стороны предприятий», — отметил заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич.

Сотрудники пермских организаций будут участвовать в уборке своих прилегающих территорий в течение нескольких дней. По просьбе руководства предприятий субботник в этом году будет проходить три дня — с 22 по 24 сентября. Специалисты городской и районных администраций выйдут на субботник 23 сентября.

Так, в наведении порядка принимают участие сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой», Пермская печатная фабрика  филиал АО «Гознак», ООО «Камский завод масел», ОАО «Камтекс-Химпром», ООО «Камский кабель», ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» и других.Традиционно к субботнику подключаются учреждения социальной сферы, государственные органы власти и территориальные общественные самоуправления.

Источник: администрация Перми.

Источник — газета «Пятница»

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