«Взвейтесь кострами, синие ночи…»

В нынешнем году пионерскому движению в Перми исполнится 95 лет

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В мае 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. А уже 10 ноября 1922 года в Перми был образован первый на Урале пионерский отряд.

Легион юных пионеров
Легион юных пионеров Перми им. Карла Либкнехта (1923 год)

Отряд юных пионеров имени Коминтерна был создан при детском клубе «Муравейник». В пионерский отряд объединились ребята из «Красного войска» в Старой слободке. На его основе образовались три патруля юных пионеров. Под пионерский отряд была отведена отдельная комната в клубе.

«В Законы юных пионеров вошли правила и терминология скаутских отрядов: «Разведчик верен рабочему люду. Разведчик правдив, чист в мыслях, словах и делах. Разведчик — друг и брат всякому другому разведчику», — писала 16 декабря 1922 года газета «Муравей-чудодей».

Чуть позднее в Перми комсомольцем Владимиром Гневашевым был создан пионерский отряд имени Красного флота при Мотовилихинском райкоме РКСМ, а отряд при рабочем клубе имени Энгельса на Заимке возглавил Александр Спешилов.

Что интересно, в том же 1922 году впервые был исполнен и главный пионерский марш «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Её в майские дни по предложению Надежды Крупской в двухнедельный срок создали поэт Александр Жаров и пианист Сергей Кайдан-Дешкин.

Кстати, сегодня есть повод вспомнить создателей газеты пермских пионеров «Будь готов!», который вышел как раз 20 сентября 1924 года.

Источник — газета «Пятница»

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