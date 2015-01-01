«Взвейтесь кострами, синие ночи…» В нынешнем году пионерскому движению в Перми исполнится 95 лет

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В мае 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. А уже 10 ноября 1922 года в Перми был образован первый на Урале пионерский отряд.

Легион юных пионеров Перми им. Карла Либкнехта (1923 год)

Отряд юных пионеров имени Коминтерна был создан при детском клубе «Муравейник». В пионерский отряд объединились ребята из «Красного войска» в Старой слободке. На его основе образовались три патруля юных пионеров. Под пионерский отряд была отведена отдельная комната в клубе.

«В Законы юных пионеров вошли правила и терминология скаутских отрядов: «Разведчик верен рабочему люду. Разведчик правдив, чист в мыслях, словах и делах. Разведчик — друг и брат всякому другому разведчику», — писала 16 декабря 1922 года газета «Муравей-чудодей».

Чуть позднее в Перми комсомольцем Владимиром Гневашевым был создан пионерский отряд имени Красного флота при Мотовилихинском райкоме РКСМ, а отряд при рабочем клубе имени Энгельса на Заимке возглавил Александр Спешилов.

Что интересно, в том же 1922 году впервые был исполнен и главный пионерский марш «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Её в майские дни по предложению Надежды Крупской в двухнедельный срок создали поэт Александр Жаров и пианист Сергей Кайдан-Дешкин.

Кстати, сегодня есть повод вспомнить создателей газеты пермских пионеров «Будь готов!», который вышел как раз 20 сентября 1924 года.

Источник — газета «Пятница»

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