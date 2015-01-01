Пермские ИТ-компании создали консорциум «Экосистема цифровой экономики Пермского края»

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На пермском цифровом форуме региональные ИТ-компании подписали соглашение о создании консорциума (сообщества) «Экосистема цифровой экономики Пермского края».

В сообщество пока вошли 17 пермских компаний, занятых в сфере ИТ. Консорциум создан для объединения и расширения технологических возможностей ИТ-компаний и вузов для производства ИТ-продукции в рамках цифровой трансформации предприятий, организаций и госорганов Пермского края и России.

Будут созданы рабочие группы по направлениям «Информационная безопасность», «Образование и кадры», «Технологическая платформа» и «Продвижение и маркетинг». Совместно с правительством Пермского края сообщество планирует создать условия для привлечения инвестиций для проведения исследований и разработок пермскими ИТ-компаниями.

Председателем координационного совета консорциума избран Евгений Давыдов, руководитель «Регионального центра инжиниринга», учредителем которого является Министерство промышленности предпринимательства и торговли Пермского края.

«Мы приняли участие в создании консорциума, чтобы помочь развитию пермских ИТ-компаний в стремительно развивающейся цифровой экономике. Мы надеемся, что каждая из компаний-участниц консорциума сможет найти свою нишу и стать как минимум пермским, а как максимум — мировым отраслевым лидером в своей области», отметил председатель совета директоров ГК «ИВС» Иван Федорищев.

Отметим, что консорциум «Экосистема цифровой экономики Пермского края» уже подписал соглашение о партнерстве в сфере подготовки кадров и продвижения товаров и услуг компаний-участников с Пермской торгово-промышленной палатой.