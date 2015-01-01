Пермская художественная галерея расположится на месте завода им. Шпагина

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Во время визита на ОАО Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» губернатор края Максим Решетников представил депутатам регионального заксобрания концепцию реновации территории бывшего завода им. Шпагина и набережной от порта до университета.

Эта идея уже была презентована в начале сентября президенту России Владимиру Путину, который масштабный проект поддержал.

Речь идет о создании нового комфортного городского пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. Территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы. Между РЖД и правительством Пермского края ведутся переговоры о передаче ремонтного завода в краевую собственность.

«Как мы поняли, ОАО «РЖД» рассматривало варианты продажи завода, и вместо того, чтобы отдавать этот огромный участок в частные руки, есть вариант приобретения его в собственность региона», — пояснила депутат Законодательного собрания Татьяна Миролюбова.

По её словам, кроме потребности жителей города в просторных, обустроенных общественных территориях, размещение в центре города завода экономически нецелесообразно.

«Скажем честно, эта территория сейчас почти заброшена. Необходим грамотный градостроительный подход, — отметил глава региона Максим Решетников. — В случае достижения договорённости об условиях выкупа участка, появится возможность реализации проекта «Первогород», размещение Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в этом квартале», — подчеркнул губернатор.

Оценить общий объем финансирования в реновацию участка ремонтного завода пока сложно. Однако у краевых властей есть понимание необходимости поэтапной реализации предложенной концепции. Первым из которых может стать сделка по выкупу территории.

«Уже удалось договориться о направлении из федерального бюджета 3 млрд руб. на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета», — рассказал Максим Решетников.

Президент Пермской галереи Надежда Беляева отметила, что в Перми не хватает не хватает центра притяжения для всех горожан. Также она подчеркнула необходимость выхода города к реке.

«Город и река сейчас живут параллельно и разными жизнями. Сегодня люди стали чаще спускаться к реке, к нижней набережной, но есть еще и верхняя. Здесь, на участке бывшего завода имени Шпагина, они могут быть соединены. При этом мы не говорим, что здесь может располагаться только галерея, этом будет место реновации», — объяснила Надежда Беляева.

«Государственная структура, «РЖД», край и город сошлись во мнении, что этому участку необходима новая жизнь, — прокомментировал концепцию депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. — У железнодорожников появилась возможность оптимизировать своё предприятие, а у края — получить несколько гектаров для создания культурно-исторического пространства».

Депутат краевого заксобрания Виктор Плюснин отметил, что площади завода позволяют представить, насколько интересные решения по созданию культурного квартала могут быть реализованы.

Максим Решетников распорядился во время проработки проекта учитывать интересы жителей краевой столицы и потребности города в развитии на ближайшие 15-20 лет и возможность реализации основных составляющих в срок до 2023 года.

«Я сторонник того, что надо найти баланс, чтобы рабочие места край не потерял, потому что 200 рабочих мест — это не мало, особенно для машиностроения, особенно, со стабильным заказчиком, как РЖД», — подытожил Максим Решетников.