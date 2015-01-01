В Пермь приедут ведущие нейрохирурги России

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Фото: Сергей Копышко

21-22 сентября в Перми состоится форум «Образовательный цикл «Неотложная нейрохирургия», на который соберутся ведущие специалисты страны, учёные, чьи имена известны не только в России, но и за рубежом.

Форум нейрохирургов позволит пермским врачам поднять на более высокий уровень оказание специализированной помощи жителям Пермского края. С лекциями выступят президент Ассоциации нейрохирургов России, академик РАН Александр Коновалов, главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Владимир Крылов, член-корреспондент РАН Николай Коновалов, ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и городов Приволжского федерального округа (ПФО).

Также во время форума пройдёт совещание главных нейрохирургов ПФО, на котором будет дана оценка состояния нейрохирургической помощи в округе и Прикамье.

«Очень почётно принимать в Перми светил нейрохирургии международного уровня, — отметил главный нейрохирург Министерства здравоохранения Пермского края Виталий Кривощёков. — Важно, что наши нейрохирурги, сосудистые хирурги, травматологи смогут почерпнуть новые знания, познакомиться с передовыми, самыми современными методиками проведения различных операций, способами малотравматичного хирургического вмешательства у взрослых и детей».

В краевом министерстве здравоохранения отметили, что уровень оказания нейрохирургической помощи в Прикамье оценивается достаточно высоко. Нейрохирургические операции, большинство из которых — высокотехнологичные, проводят в краевой клинической больнице, ГКБ №4, МСЧ №11, ГБ №1 и краевой детской клинической больнице. Раньше такие операции делали только в федеральных центрах. Уже привычными стали операции при опухолях головного, спинного мозга, грыжах межпозвонковых дисков и т.д.

В 2016 году в Прикамье выполнено 3459 нейрохирургических операций. 243 из них провели на выезде, в том числе с привлечением санавиации. В прошлом году в глубинке Пермского края бригады нейрохирургов на выезде выполнили 106 операций при черепно-мозговых травмах, 51 — при спинальных травмах, 81 — при остром нарушении мозгового кровообращения и др.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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