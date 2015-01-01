Библиотекарь Вознесенской школы за невыдачу учебника получила дисциплинарное взыскание

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Как пояснили в краевом министерстве образования и науки, библиотекарь Вознесенской школы получила дисциплинарное взыскание в виде замечания за то, что в сентябре не выдала учебник по литературе.

Напомним, ранее появилась информация о прокурорской проверке в Вознесенской школе по факту невыдачи учебника одной из учениц из-за того, что девушка не прошла летнюю отработку.

Как пояснили в краевом минобрнауки, к разрешению ситуации подключилось руководство районного управления образования, которое выяснило, что одну книгу — вторую часть учебника по литературе — в августе не выдали по недоразумению, а в сентябре библиотекарь повела себя, действительно, некорректно, объясняя отказ в выдачи несуществующим распоряжением директора. Заявление в прокуратуру было подано, когда недостающий учебник уже был получен.

«Новый компаньон»