У пермских охранников зарплаты за год выросли почти на 30%

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Эксперты «Avito Работа» проанализировали годовую динамику заработной платы в Перми и выяснили, где произошло наибольшее повышение.

Так, максимальная положительная динамика на уровне 27,9% отмечена у охранников и сотрудников сферы безопасности.

У администраторов, по сравнению с августом прошлого года, зарплата выросла на 14,2%, работников транспортной сферы и логистики — на 13%.

В то же время за год зарплата снизилась у страховщиков (36,8%), юристов (22,1%), консультантов (21,7%), банкиров (17%) и работников сферы искусства (15,6%).

В августе 2017 года средняя заработная плата, по данным портала, в России составила 34,1 тыс. руб. — на 5,4% больше, чем годом ранее.

«Новый компаньон»

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