В Александровске прокуратура добилась признания здешних муниципальных чинов незаконными

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Городской суд Александровска удовлетворил иск прокуратуры города о признании распоряжений о присвоении классных чинов здешней муниципальной службы незаконными.

Как сообщил заместитель прокурора Иван Былёв, одному из чиновников при поступлении в мэрию первоначальный классный чин был присвоен досрочно, до прохождения положенного трёхмесячного испытательного срока. Ещё одно работнику сразу после поступления на работу в администрацию почему то был сохранён классный чин муниципального советника муниципального образования Пермского края первого класса. Хотя этот чин ему никогда не присваивался и в муниципалитетах он не работал. В мэрии почему то решили, что его прежняя служба в госструктурах позволяет делать такое.

Такой чиновничий карьеризм в мэрии Александровска был бы смешон, если не знать, что за такими назначениями стоят большие выплаты здешним служащим. При скромном здешнем бюджете — это явное излишество.