Следующий «Молодёжный форум. Пермский период» состоится в первые выходные сентября 2018 года

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Сегодня, 19 сентября, на заседании правительства министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина доложила об итогах работы первого краевого «Молодёжного форума».

События девяти площадок Форума посетило около 3 тысяч человек из 44 муниципалитетов региона. Мероприятие приобрело статус международного, ведь среди гостей было 18 представителей зарубежных стран. На Форуме работали почти 100 спикеров и экспертов, фактически каждый третий из них — федеральный. Среди них: экс-министр культуры г.Москвы Сергей Капков, член Совета по развитию ФК и спорта при Президенте РФ Сергей Кущенко, 4-кратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов, 2-кратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, руководитель Аппарата комитета СФ по конституционному законодательству Петр Кучеренко, блогер, специалист по работе с социальными медиа Андрей Фрольченков.

В городке Форума было развернуто 9 тематических площадок: Инновации и техническое творчество, Ты — предприниматель, Добровольчество, Молодежные медиа, Спортивная молодежь, Киберспорт, Творчество, Комфортный город, Международная школа для молодых историков, культурологов и музейных работников.

Как отметила Раиса Кассина, наиболее посещаемыми площадками стали Инновации и техническое творчество, Комфортный город и Творчество. По результатам работы именно этих площадок, говорит министр, многие идеи могут быть реализованы в конкретных проектах.

Губернатор поддержал инициативу Министерства образования по созданию Координационного совета по организации «Молодежного форума» и распорядился проводить заседания совета раз в квартал. Уже сейчас, отметил Максим Решетников, пора договариваться со спикерами и формировать списки будущих экспертов.

«Готовность приезжать, выступать, общаться с молодежью есть на самом разном уровне, поэтому давайте сразу высылать приглашения, «забивать» даты, потому что у людей плотный график. Согласен, что молодежная политика вопрос не только Министерства образования. Коллеги, прошу подключиться по вопросам благоустройства, архитектуры, культуры, спорта, транспорта, волонтерскому движению, предпринимательству. У всех должна быть своя молодежная повестка, свой план мероприятий, которые сходились бы в одной точке — Молодёжном форуме», — подчеркнул глава региона.

Одним из главных итогов форума стало внесение дополнений и изменений в проект Стратегии развития молодежной политики Пермского края. Например, было принято решение включить молодежные инициативы в программу социально-экономического развития Прикамья, обеспечить участие молодежи в принятии решений; способствовать реализации молодежных инициатив в прорывных областях, востребованных самой молодежью; развивать молодежную инфраструктуру, обеспечить участие молодежи в ее создании и управлении и пр.

По итогам форума определены кандидаты для участия в федеральной программе «Бизнес-старт»; достигнуты договоренности о проведении серии мастер-классов от олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике для детей и молодежи Пермского края и о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России; представлены 10 молодежных проектов по развитию городского пространства.

Источник — администрация губернатора Пермского края