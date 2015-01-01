Театр оперы и балета представляет новый проект

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Cерия концертов и творческих вечеров «Легенды пермского театра» посвящаются людям, сыгравшим особую роль в развитии театра.

Слева направо: режиссер-постановщик В. Курочкин, директор театра М. Арнопольский, хормейстер В. Васильев, дирижер В. Мюнстер. Фото: enc.permculture.ru

Первым в череде событий станет вечер памяти Михаила Арнопольского, директора оперного театра в 1986–1997 годах.

Режиссёром гала-концерта выступит легендарный танцовщик Большого театра России, хореограф и постановщик Владимир Васильев. Именно в тот период, когда театром руководил Арнопольский, он поставил на сцене пермского театра балет на музыку Валерия Гаврилина «Анюта» и возглавил конкурс «Арабеск».

В концерте примут участие: оркестр musicAeterna под управлением маэстро Теодора Курентзиса, Большой симфонический оркестр театра под управлением Валерия Платонова и Артема Абашева, солисты Пермской оперы и Пермского балета.

Также в этот вечер на сцену театра выйдут звезды Большого театра России: прима-балерины Евгения Образцова и Мария Александрова, премьер Владислав Лантратов и солист Геннадий Янин. Вместе с ними в концертной программе выступят: артисты театра «Балет Евгения Панфилова», солисты Татарского академического театра оперы и балета Аманда Гомес и Михаил Тимаев, учащиеся Пермского государственного хореографического училища. Музыкальный руководитель вечера — Теодор Курентзис.

По информации Пермского театра оперы и балета.

Источник — газета «Пятница»