«Качели» пермских хоккеистов «Молот-Прикамье» чередует в своих матчах чемпионата ВХЛ выигрыши с поражениями

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После убедительной победы в прошлом туре над «Дизелем», в очередном домашнем матче пермяки потерпели поражение от казанского «Барса» со счётом — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2). В пермской команде отличились: Рафаэль Бикмуллин, Арсений Ерохин и Руслан Шайхулов.

Фото: hc-molot.ru

Минутная стрелка на табло УДС «Молот» только успела отсчитать круг, как шайба уже затрепыхалась в сетке ворот хозяев площадки. «Не разыгрались, не разбегались», — успокаивали себя болельщики. «Молот-Прикамье» после пропущенной шайбы действительно разыгрался не на шутку. Одна их атака следовала за другой, и через две с половиной минуты к радости их поклонников счёт в матче стал ничейным. До первого перерыва пермяки, использовав численное преимущество, сумели выйти вперёд после точного броска Арсения Ерохина.

Казалось, во втором периоде «Молот-Прикамье» наберёт ещё большие обороты и молодая команда из Казани не сумеет избежать поражения. Но не тут-то было. В середине второго периода страсти на площадке так закипели, что соперникам пришлось аж пуститься в рукопашную. За драку по 5 минут штрафа получили Александр Торяник у пермяков и Андрей Чибисов у казанцев. Через минуту на скамейку штрафников за удар коленом отправился еще один хоккеист «Барса». Гости выстояли, а вскоре сумели сравнять счет.

В третьей двадцатиминутке «Барс» отличился ещё дважды. Пермским болельщикам пришлось уже хвататься за голову, на такой расклад игры они никак не рассчитывали. За 14 секунд до финальной сирены хозяева льда сумели сократить разрыв в счёте, заменив своего вратаря на шестого полевого игрока. Оставшегося времени оказалось не достаточно для организации штурма ворот соперника. За весь матч пермяки перебросали казанцев 47:43 (в створ ворот результат — 25:25), а вот итоговый счёт на табло остался не в их пользу.

Сергей Востриков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Игра была равная. Но начали мы плохо — сразу пропустили гол. Потом смогли забить… Перед третьим периодом предупреждали ребят, что действовать нужно осторожно, но пропустили два гола и не смогли отыграться. Будем разбираться, что случилось. Мне сходу тяжело определить ключевую ошибку. Не реализовано было много моментов и при этом много допускаем ошибок в обороне.

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведет на своем льду уже завтра, 20 сентября. Соперником пермской команды будет ЦСК ВВС из Самары. Начало встречи в 19 часов.

Источник — газета «Пятница»