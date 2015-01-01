В Перми по нескольким адресам отключат воду

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По сообщению call-центра Перми, на этой неделе будут производиться ремонтные работы.

Сегодня, 19 сентября с 16.00 «Новогор-Прикамье» проведёт аварийные отключения воды на Цимлянской, 21а. Сообщается, что будет организован подвоз воды для населения.

Завтра, 20 сентября с 9.00 запланирована замена пожарных гидрантов МП «Пермводоканал» на Кустовой, 7 с отключением водоснабжения в домах на Краснополянской, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 12, 10, 8, 6; Минина, 1а, 3; Кустовой,1, 2, 2а, 3, 5, 7.

21 сентября, с 9.00 до 18.00 ремонтные работы пройдут на Мира, 20. Воду отключат на Мира, 12, 16, 18, 20, 20а, 20б, 26; Советской Армии, 32.

22 сентября воды не будет с 09.00 до 18.00 в доме на Краснополянской, 30. Работы проводит МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство».

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