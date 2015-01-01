Пермский «Амкар» отправил столичный «Локомотив» в «депо»…

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До этой встречи «Амкар» с пятью набранными очками замыкал турнирную таблицу, а «Локомотив» с 20 очками шёл на третьей месте. Кто бы мог подумать, что пермяки сумеют переиграть грозного соперника на его поле со счётом — 1:0 (1:0)? Единственный гол в этой встрече уже на первой минуте забил 25-летний полузащитник, дебютант пермской команды Михаил Гащенков,.

Фото: rfpl.org

Интересен тот факт, что Михаил — воспитанник московского «Локомотива». Однако за основную команду он заигран не был и четыре сезона провёл в «молодёжке» и второй команде столичного клуба. Прошлый сезон в чемпионате ФНЛ он защищал цвета подмосковных «Химок». В составе «Амкара» он уже успел отметиться забитым мячом в ворота ФК «Краснодар».

«Локомотив» в течение всего матча владел преимуществом (владение мячом железнодорожников составило 62%), но извлечь пользы из этого так и не смог. Хозяева поля нанесли по воротам пермской команды 10 ударов, из них 8 — в створ. На счету «амкаровцев» — 6 (3).

Вот в каком составе провёл «Амкар» этот победный матч: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Милькович, Зайцев, Гащенков (Гол, 64), Комолов, Баланович (Рязанцев, 86), Форбс (Салугин, 21). Кстати, капитан команды, игрок сборной Болгарии Петар Занев сыграл в составе пермяков 100-й матч.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:

— В свое время Лобановский любил говорить, что любая команда играет в ту игру, как позволяет соперник. «Локомотив» нам мало что позволил, но в ходе игры нам удалось перекрывать зоны. У «Локомотива» были моменты, в основном после стандартов. На ход игры повлиял и быстрый гол, конечно. Причин побед и поражений всегда много. Если мы возьмем в «Амкар» Месси, то скажем об одном — стали играть лучше, потому что его взяли. Но мы за последнее время игроков в основном отпускали. Замен такому количеству игроков клубу с низким уровнем финансирования найти трудно. Иногда это может получиться, иногда нет. Второе — у нас ряд игроков не прошел предсезонную подготовку. Третье — мы потеряли всех в опорной зоне. То есть много причин. Но тренировка всегда позволяет вносить коррективы. Мы ожидали, что будет трудный старт в сезоне. И дальше будет очень трудно. Нас может спасти только работа — тренировка и профессионально отношение к делу.

Эта победа позволила пермскому клубу наконец-то покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, переместившись с 8 очками на 14-е место. Очередной матч чемпионата страны «Амкар» проведет в Перми 25 сентября с армейским клубом из Хабаровска. Но до этого нашему клубу предстоит сыграть матч на стадии 1/16 розыгрыша Кубка России в Воронеже с местным «Факелом». Игра состоится завтра, 20 сентября.

Источник — газета «Пятница»