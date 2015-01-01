Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал всеми силами помогать губернатору

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Максим Решетников и Дмитрий Самойлов

Накануне, 18 сентября Максим Решетников официально вступил в должность губернатора Пермского края.

«Это важнейшее событие, которое определит развитие нашего края, города даже не на пять лет, а на десятилетия. Начались системные, тектонические сдвиги в жизни региона и города. В Перми это касается планов по принципиальной реорганизации городского пространства, инициированных губернатором и поддержанных президентом России. Ключевой задачей ближайших лет является качественное улучшение городской среды, повышение комфорта жизни в городе», сказал Дмитрий Самойлов.

Глава Перми подчеркнул, что стратегическим вектором становится подготовка к 300-летию города.

«Губернатор нацеливает команду на то, чтобы к этому юбилею город подошел с новыми масштабными проектами, чтобы 300-летие стало мощным импульсом развития Перми, рывком в будущее. Главная задача городских властей — всеми силами содействовать главе региона в реализации программы развития края», — отметил Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация Перми