В Перми во время озеленительной кампании высадят более трех тысяч деревьев ценных пород

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В городе уже началось обновление живых изгородей вдоль дорог и в городских скверах. В Ленинском районе на Соборной площади обновили живую изгородь из барбариса Тунберга.

В Кировском районе в сквере на Танцорова высадили кусты черноплодной рябины. Вдоль улиц Якутской, Революции, шоссе Космонавтов появились молодые саженцы шиповника, сирени, боярышника и спирии, сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми.

Так же этой осенью запланирована высадка деревьев и кустарников в сквере у гостиницы «Урал», в Театральном саду, на бульваре по улице Крупской, бульваре им. Советской Армии, на улицах Пионерской, Полины Осипенко, Краснова и других.

Молодые деревья и кустарники появятся во всех районах города. В приоритете деревья ценных пород, такие как, кедры, лиственницы, липы, яблони, березы, кусты спиреи, сирени.