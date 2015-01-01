Объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации реставрации здания заксобрания

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на ул. Ленина, 51, а именно разработку научно-проектной документации на приспособление для современного использования помещений №13, 40, 43, 46, балкон литер А, седьмого этажа.

Начальная максимальная стоимость контракта составила 1 млн 286 тыс. руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен будет получить письменное разрешение на проведение работ, разработать ПСД и согласовать её с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, а также получить заключение госэкспертизы. Плюс подготовить эскизный проект с соответствующими архитектурными и конструктивными решениями и проект организации реставрации.

Напомним, в последний раз комплексный ремонт здания краевого парламента проводился в 2006 году. Тогда подрядчик отремонтировал переход, лестничные марши, коридоры 4 и 10 этажей, технические помещения. Стоимость работ составила 7 млн 700 тыс. руб.

«Новый компаньон»