Пермская администрация внесла изменения в состав антитеррористической комиссии

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Как следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Перми, в минувший вторник, 12 сентября, в целях повышения эффективности работы антитеррористической комиссии были внесены изменения в состав комиссии.

Как пояснили в департаменте общественной безопасности городской администрации, были дополнены позиции и введены в состав комиссии советник главы Перми, заместитель главы — начальник департамента ЖКХ, замглавы, курирующий сферу образования, культуры и спорта, начальник информационно-аналитического управления.

Напомним, именно 12 сентября более 5 тыс. человек в Перми по анонимным звонкам о заложенных взрывных устройствах было эвакуировано. Менее чем за сутки было проверено больше 30 социально значимых объектов.

«Новый компаньон»