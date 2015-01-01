С 18 сентября в Перми началась подача тепла в жилые дома

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Как сообщают в пермском департаменте ЖКХ, в Перми начался новый отопительный сезон. Так, с 12 сентября отопление появилось в детских садах, школах и больницах, с 18 сентября — в жилых домах.

Специалисты ПАО «Т Плюс» напоминают, что включение отопления будет проходить постепенно, с учётом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. На запуск тепла также повлияет рельеф городских улиц, понижающихся по отношению к Каме.

В среднем, заполнение систем отопления и регулировка внутренних систем займёт две-три недели.

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