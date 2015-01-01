«Молот-Прикамье» одержал первую домашнюю победу в матче с «Дизелем»

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В прошлую пятницу, 15 сентября, хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» продолжили серию домашних матчей в рамках чемпионата ВХЛ с пензенским «Дизелем».

Фото: Виктор Михалев

Напомним, история личных взаимоотношений хоккейных клубов Перми и Пензы богата. Между собой команды мастеров этих городов в чемпионатах страны до этого поединка провели 121 игру. На счету «Молота-Прикамья» было 50 побед, 47 встреч пермяками проиграно, в 24 матчах команды расходились с миром.

На этот раз пермяки сумели одержать победу со счётом — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У хозяев льда отличились: Алексей Филиппов, Рафаэль Бикмуллин, Иван Кузнецов и Максим Салахов.

Пермякам удалось разыграться только ко второму периоду, когда они забросили в ворота соперника две безответные шайбы. В третьей двадцатиминутке разогрелись не шуточные страсти, команды обменялись голами. За 1 минуту и 45 секунд «Дизель» пошел ва-банк, заменив вратаря шестым полевым игроком. В этот момент у пермяков был удален один полевой игрок. Хозяева льда сумели не только выстоять, но и забросить четвертую шайбу уже в пустые ворота гостей.

Сергей Востриков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— В первую очередь мы хотели реабилитироваться перед болельщиками за первую проигранную домашнюю игру. Сегодня же встреча была тяжелой, да и игравшие команды примерно равные по силам, но мы сыграли терпеливо, дисциплинированно. Какие моменты были у соперника — выручил вратарь, ну а мы реализовали свои.

Хотелось бы отметить интересную деталь. По словам наставника пермской команды Сергея Вострикова, перед началом сезона в федерации хоккея России проинформировали, что послематчевое рукопожатие игравших команд отменяется, и отныне соперники после финальной сирены покидают площадку в свои раздевалки без лишних комплиментов. Может и правильно. Это ведь в футболе игроки иногда предпочитают с соперником обмениваться своими майками, в хоккее законы несколько суровей, клюшки игроки в любом случае предпочитают оставлять при себе. А вот гимн России перед началом встречи, непременное действие хоккейного спектакля, остается обязательным.

Сегодня, 18 сентября, «Молот-Прикамье» на своей площадке принимает казанский «Барс», а в следующем туре 20 сентября пермскому коллективу будет противостоять ЦСК ВВС (Самара) Начало матчей в 19:00.

Источник — газета «Пятница»