В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней

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В Министерстве труда подготовили проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — пояснили в Минтруде.

Таким образом, предстоящие новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Следующие дни отдыха выпадают на следующие даты: с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября. Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

По информации РИА-Новости.

Источник — газета «Пятница»