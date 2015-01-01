Среднемесячная заработная плата в Прикамье составила 31 тыс. руб.

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По данным Пермьстата на июль, размер средней заработной платы составил 31 тыс. 185 руб., что на 4,5% больше, чем в июле 2016 года.

При этом самая большая зарплата зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых — 51 тыс. 492 руб. (рост составил 8,9%), финансовой и страховой — 52 тыс. 426 руб. (выросла на 20,9%), а также в области информации и связи — 42 тыс. 292 руб. (рост на уровне 0,4%).

В то же время за год заработная плата снизилась у работающих в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (13,5%), в гостиничном бизнесе и общепите (8,1%).

«Новый компаньон»