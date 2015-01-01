Сегодня исполняется 63 года с момента подачи первого тока на Камской ГЭС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Первые два агрегата гидроэлектростанции дали промышленный ток 18 сентября 1954 года. Строительство Камской ГЭС было в основном завершено в 1956 году, а 20 июня 1958 года она была сдана в промышленную эксплуатацию и достигла проектной мощности в 504 МВт.

Фотоархив Камской ГЭС

В этот день 63 года назад на митинге строителей Камского гидроузла выступили: начальник строительства Камской ГЭС И.И. Наймушин, главный инженер строительства А.Ф. Васильев, монтажник А.И. Сынков, бригадиры В.Фотин, Л.П. Кременецкий, а также начальник управления водосливной плотины гидростанции И.В. Кочетов. Первый секретарь Пермского обкома КПСС А.И. Струев поздравил коллектив строителей с большой производственной победой.

25 мая 1956 года на Камской ГЭС был выработан первый миллиард киловатт-час электроэнергии, а к концу 1982 года этот показатель достиг 50 млрд кВт·ч. В промышленную эксплуатацию Камская ГЭС была принята принята Государственной комиссией 31 декабря 1964 года.

Источник — газета «Пятница»