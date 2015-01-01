Главный тренер «Пармы» удивлён возможностями своих подопечных

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В конце прошлой недели состоялось представление обновлённого состава и тренерского штаба пермского баскетбольного клуба «Парма.

Фото: Виктор Михалев

В стартующем сезоне цвета «Пармы» будут защищать 15 баскетболистов: американцы Фрэнк Гейнс, Трэ Маклин и Коди Миллер-Мак Интайер, анголец Яник Морейра, латыш Андрейс Гражулис, Александр Платунов, Иван Мальцев, Артем Яковенко. Иван Ухов, Максим Дыбовский, Сергей Чернов, Алексей Вздыхалкин, Николай Жмако, Константин Буланов, Алексей Винник.

На тренерском мостике помощниками главного тренера команды Николайса Мазурса станут Вячеслав Шушаков, Вениамин Анисимов и американский специалист Даниэль Майер Соколовский.

Тренеры и игроки рассказали о прошедших предсезонных сборах, а также поделились своими ожиданиями перед предстоящей игрой в рамках Кубке Европы ФИБА. Новый наставник пермской команды Николайс Мазурс высоко оценил результаты предсезонных сборов, и был даже удивлён тому, как его подопечные выдерживают темп работы в течение месяца.

Сергей Чернов, защитник БК «Парма», капитан команды:

— Все ребята настроены очень серьезно в этом сезоне. Мы проделали огромную работу на сборах, готовились с полной самоотдачей и думаю, что нас ждет хороший сезон. Во всяком случае будет гораздо больше побед, чем в прошлом году. Обещаю, что будем радовать в каждой игре наших любимых болельщиков, и показывать хороший баскетбол.

Первая игра нового сезона пройдет в Перми 21 сентября. В этот день «Парма» будет дебютировать в Кубке Европы ФИБА в матче против македонского клуба «КК Работнички».

Источник — газета «Пятница»