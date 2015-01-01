Краевые власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение


Игорь Плюснин
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Региональные власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.

«В результате непростых переговоров нам удалось прийти к соглашению и убедить компанию «КОРТРОС» взять на себя больше социальных обязательств. Это для нас очень важно, потому что без этих элементов говорить о каком-то комфортном жилье будет сложно», подчеркнул врио губернатора.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что подписанием этого соглашения краевые и городские власти открыли новую страницу во взаимоотношении и сотрудничестве с застройщиками.

«Большое спасибо от пермяков губернатору за поддержку в подготовке и подписании соглашения. Отдельные слова благодарности стоит выразить компании за готовность инвестировать в наше будущее: детские сады, школы, социальную инфраструктуру. Призываю всех застройщиков, работающих на территории города, присоединиться к этому новому передовому опыту», — сказал Дмитрий Самойлов.

Как пояснил президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, к возведению детского сада, который в дальнейшем будет передан городу, компания намерена приступить в следующем году.

«Мы сможем приступить к строительным работам только после того, как проработаем проект. Он не стандартный: это одновременно преимущество, но и создаёт определённые сложности. Для того, чтобы проект детского сада был включен в федеральные государственные образовательные стандарты, надо приложить определённые усилия. С другой стороны, не хочется, чтобы он по архитектуре проиграл. Поставить здесь скучную коробку — неправильно», подчеркнул президент ГК «КОРТРОС».

Врио губернатора отметил, что сегодня ведутся переговоры о выкупе площадке около 17-й школы. Напомним, территория рядом с гимназией принадлежит муниципалитету. Ранее ее арендовало ООО «Транк», признанное банкротом в июне 2013 года. Право аренды участка вошло в конкурсную массу и было выставлено на торги. В прошлом году актив на этапе публичного предложения выкупило АО «Стройиндустрия» (возглавляет бывший замминистра природных ресурсов Семен Леви) за 31,086 млн. руб.

В гимназии №17 ссылаются на старый генплан Перми, согласно которому еще в 90-е годы весь квартал, включая этот участок, предполагалось передать учебному заведению для расширения площадей, которые не вмещают всех учеников.

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