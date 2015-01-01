Жителям Прикамья представят план территориального развития краевой столицы

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Вопросы организации пассажирских перевозок и грузоперевозок при ликвидации участка Горнозаводского направления Свердловской железной дороги на перегоне ст. Пермь II — ст. Мотовилиха были обсуждены на совместном совещании представителей Правительства Пермского края и руководства РЖД с участием заместителя председателя правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина и вице-президентом АО «РЖД», начальником Центральной дирекции управления движением Павлом Ивановым.

В ходе заседания рабочей группы железнодорожники предложили совместно с краевыми и городскими властями разработать единый план территориального развития Перми, который бы учитывал интересы обеих сторон и удовлетворял потребности жителей краевой столицы.

По итогам встречи, как отметил глава Пермского края Максим Решетников, стороны нашли принципиальную возможность реализации проекта по переносу железнодорожных путей.

«Сегодня нам в ходе переговоров удалось найти тот вариант, который мы возьмём для проработки вместе с «РЖД», экспертами и населением. Мы рассмотрим возможность строительства совмещённого железнодорожного и автомобильного моста в районе Пальников и реконструкцию путей и переездов на КамГЭС», — подчеркнул Максим Решетников.

Также глава региона отметил, что, как и программа развития Пермского края, будущий проект будет представлен жителям региона и экспертам для получения обратной связи.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что необходимость изменений железнодорожного сообщения в краевой столице продиктована временем.

«Жизнь идёт вперёд, меняются задачи транспорта. Пермский край активно развивается с производственной, промышленной точки зрения», — сказал топ-менеджер предприятия.

По словам Олега Белозерова, к 2030 году грузопоток со стороны Березников будет увеличен на 15 млн тонн.

Также он отметил, что комплексное решение, которое сегодня обсуждалось, по некоторым параметрам для региональных предприятий будет даже интереснее существующей транспортной системы.

Источник — администрация губернатора Пермского края