В Перми приступили к перекладке около 600 метров теплосети на ул. Монастырской

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Обновление теплосетей будет проводиться на двух отрезках ул. Монастырской: от ул. Куйбышева до здания на ул. Монастырская, 10 — здесь будет переложено 404 м теплопровода в двухтрубном исчислении, и на участке от зоопарка до ул. Газеты «Звезда» — общей длиной 174 м.

При перекладке теплосети на данных участках используются трубы с пенополиуретановой изоляцией (ППУ). Такая технология обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует срок службы тепломагистралей более 25 лет. Также проектом предусмотрена замена запорной арматуры, тепломеханического оборудования, строительство неподвижных опор и благоустройство территории. В ходе реконструкции теплопроводов будут применяться усиленные верхние крышки каналов и тепловых камер. Это обеспечит надежную эксплуатацию дорожного полотна. Работы выполняют специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК». Срок завершения монтажно-технологических работ на первом участке — 1 октября, второго — 10 октября.

На период проведения реконструкции — до 10 октября будет закрыто движение транспорта на ул. Монастырской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда». Для автомобилистов на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Монастырская будет предусмотрена возможность для осуществления разворота на полосу обратного движения. Энергетики просят пермяков с пониманием отнестись к проводимым работам, а автомобилистов обращать внимание на информирующие знаки и заранее выбирать пути объезда.

Об изменении пути следования автобусного маршрута №3 будет сообщено дополнительно.

По информации администрации Перми.

Источник — газета «Пятница»