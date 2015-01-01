«Пермские медведи» проиграли в стартовом матче чемпионата России по гандболу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Первый матч сезона в российской суперлиге гандболисты «Пермских медведей» начали с поражения от команды «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 28:34 (11:17).

В прошлом сезоне гандбольный клуб из Ставрополя занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице, когда как пермская команда — восьмое. Несмотря на укрепление пермского состава в нынешнем сезоне, более мастеровитый соперник диктовал свои условия на площадке в течение первой половины игры. Задав высокий темп игры, высокорослые гости создали комфортный для себя разрыв в счёте, спокойно организовывая и завершая свои атаки с обоих флангов.

После перерыва уже пермяки взвинтили обороты, и даже однажды сумели нагнать соперника в счёте, правда в дальнейшем всё встало на свои места, и «Динамо-Виктор» довело матч до победы. Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки был признан дебютант Дмитрий Гунько, у «Динамо-Виктор» — Антон Отрезов.

Несмотря на поражение поклонники пермского клуба, а их собралось на трибуне СК Сухарева около 400 человек, аплодисментами проводили «Пермских медведей» с площадки. Следующий домашний матч чемпионата страны «Пермские медведи» проведут 24 сентября также в СК им. Сухарева. Их соперником будет команда «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга. Начало матча в 15:00, вход бесплатный.

Источник — газета «Пятница»