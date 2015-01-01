Олег Белозёров и Максим Решетников обсудили демонтаж железнодорожных путей на набережной

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Сегодня, 15 сентября, состоялась встреча президента РЖД Олега Белозёрова и главы Пермского края Максима Решетникова.

В ходе переговоров было решено построить совмещённый железнодорожный и автодорожный мост в районе Пальников с дальнейшим выводом железнодорожного участка в район станции Кабельная и далее через станцию Блочная. Проект должен получить подтверждение.

С учётом роста производства в Березниках и Соликамском промузле, также остро стоит вопрос реконструкции дамбы и железнодорожных путей на КамГЭСе.

«Понятно, что у края есть стремление вовлечь эту территорию и сделать её более доступной для горожан. С другой стороны, пространство от железнодорожного вокзала Пермь-2 до Мотовилихи высвобождается, и в этом коридоре должна обязательно появиться система общественного транспорта. Какой будет транспорт — это вопрос формирования единой транспортной системы города, связанный со стыковкой вопросах транспортно-пересадочного узла в районе вокзала Пермь-2 и дальнейшим его развитием в Мотовилихе», — прокомментировал Максим Решетников.