Две сотни студентов прошли практику на «Азоте» в 2017 году

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вновь принимает группу будущих специалистов химической промышленности. До конца сентября изучать завод изнутри будут студенты Березниковского политического техникума профильных специальностей: «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Автоматизация технологических процессов и производств».

«Азот» много лет сотрудничает с учебными заведениями Перми, Соликамска, Томска и Березников. Ежегодно две-три сотни студентов проходят на «Азоте» практику, и некоторые после получения заветного диплома возвращаются на предприятие уже в качестве молодых специалистов. За последние три года предприятие пополнилось 150 новыми сотрудниками. Основной поставщик — Березниковский политехнический техникум (БПТ).

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Для студентов практика — это возможность применить знания на практике, получить необходимые навыки, а для предприятия — отобрать именно тех молодых специалистов, потенциальных работников, которые смогут себя проявить в дальнейшем.

В сентябре особенности производства «Азота» изучают 36 студентов из БПТ. К каждому прикреплён наставник. Он делится с практикантом своим опытом и помогает освоиться с особенностями производства. Константин Пантелеев обучается по специальности «Химическая технология неорганических веществ». Для него эта практика пусть и не первая, но многообещающая. В этот раз они проходят её в одном из ключевых подразделений — в цехе карбамида.

«Безусловно, эту практику мы запомним, — говорит Константин Пантелеев, — на ней мы изучаем схемы производства, инструкции по технике безопасности и многое другое. Вот сейчас, к примеру, осваиваем инструкцию синтеза карбамида аппаратчика пятого разряда. Интересно? Не то слово! Березники — город промышленный и моя цель — получить диплом и прийти работать на «Азот» уже в качестве аппаратчика».

Стоит отметить, что тесное сотрудничество с профильными учебными заведениями в сочетании с работой собственного учебного центра, позволило за последние пять лет снизить средний возраст сотрудников до 39 лет.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники