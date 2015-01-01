Пермь вошла в двадцатку самых образованных городов

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По данным маркетингового агентства Zoom Market, Пермь занимает 17 позицию в рейтинге российских городов по числу людей, получивших высшее образование.

Лидерами рейтинга оказались Москва Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Самара.

«Суммарно по всем городам 52% респондентов указали, что имеют законченное высшее образование, тем самым можно заявить о том, что Россия входит в ТОП-5 стран мира с самым высоким уровнем образования», — прокомментировал итоги исследования коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров.

По данным опроса, в стране больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов. При этом более 43% респондентов в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения учёной степени или дополнительного высшего образования.

38% опрошенных с высшим образованием указали, что наличие диплома придаёт им «уверенность в завтрашнем дне». 26% респондентов считают, что высшее образование связано с «получением профессии», 21% — с «развитием и получением новых знаний». Однако 25% отмечают, что высшее образование не даёт в настоящее время никаких плюсов и является пустой тратой времени.



Опрос проводился в 30 городах, в нём проняли участие 9 тыс. респондентов в возрасте от 24 до 57 лет.