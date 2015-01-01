В выходные Северную дамбу перекроют из-за асфальтирования проезжей части

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Фото: Константин Долгановский

По информации администрации Перми, 16-17 сентября движение по Северной дамбе будет ограничено в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, для укрепления склона на дамбе используются сетчатые конструкции, которые защищают склоны от размыва и служат дренажем.

Напомним, все работы на Северной дамбе ведутся в рамках ее капитального ремонта. На объекте уже полностью переустроены подземные коммуникации, уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия, смонтирована контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решетка, что позволило 1 сентября запустить электротранспорт. Сейчас продолжаются работы по восстановлению тротуаров, укреплению откосов и устройству заездного кармана возле остановки.