Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения известного пермского художника Петра Оборина

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К своему первому успеху и, по истине, всесоюзному признанию художник шёл долгих 37 лет.

Пётр Артемьевич Оборин родился в Лысьве 15 сентября 1917 года. Занимался в кружке изобразительного искусства при местном городском Доме культуры. В 20 лет окончил Пермский художественный техникум, начал трудиться художником в клубе им. И. В. Сталина, вёл занятия в кружке рисования. С 1938 года работал в Пермском областном краеведческом музее.

В годы Великой Отечественной войны при Пермском союзе художников была организована агитмастерская, где Пётр Оборин принимал участие в создании плакатов и листовок, агитационных окон. В числе его работ плакаты: «Готовь кадры!», «Новогодний», «Шахтёр», «От плохого семени не жди хорошего племени», «Помни об экономии», «Победа», «Берлин взят!».

В 1946 году он вступает в Пермское товарищество «Художник» (позднее — Пермское отделение художественного фонда). Занимался станковой живописью, писал жанровые и исторические композиции, пейзажи, портреты. Работал в техниках масляной живописи, акварели, пастели.

На протяжении всей своей жизни художник писал пейзажи — романтические и фантазийные, драматические и лирические. В пейзаже проявились эстетические идеалы художника, его представления о мире. Самоценны живописные этюды с натуры, отличающиеся проникновенностью чувств, богатством тональных нюансировок.

Широкое признание Петру Оборину пришло в 1954 году. Его картина «Первый успех» попала в Москву на Всесоюзную выставку и демонстрировалась в залах Государственной Третьяковской галереи. Картина была включена в состав передвижной выставки советского изобразительного искусства и была показана во многих странах Восточной Европы. Её воспроизводили на обложке журнала «Огонек», издавали отдельной открыткой, тираж которой составил 300 тыс. экземпляров. По картине «советские школьники писали сочинения, а домохозяйки украшали свои кухни», писала газета «Новый компаньон».

«Картина пермского художника П. А. Оборина «Первый успех» — одна из самых легендарных и знаковых. На протяжении многих лет она находилась в экспозиции Пермской галереи и стала одной из самых любимых у посетителей галереи. Сюжет картины крайне прост и был увиден Обориным в реальной жизни. На одном из смотров художественной самодеятельности ( художник входил в состав жюри) его поразило талантливое исполнение песни простой девушкой из Кудымкара. Публика долго не отпускала девушку со сцены. Именно этот трогательный момент, момент самораскрытия таланта, художник и решил запечатлеть на холсте. После концерта Оборин познакомился с юным талантом. Звали девушку Паней, а работала она простой скотницей. Для создания картинного образа единичного впечатления, полученного на смотре, оказалось недостаточно. Оборин едет в Коми-пермяцкий округ, пишет там множество набросков и этюдов. Работает карандашом, акварелью, маслом. В поисках типажа писал не только Паню, но и других девушек. Но и этого было недостаточно. Сохранилась фотография, на которой запечатлена жена художника в коми-пермяцком женском наряде. Она позировала художнику, подобная инсценировка помогала ему в поисках композиции. Труды пермяка, как видим, оказались не напрасными», — говорится в аннотации к картине на стендах Пермской художественной галереи.

Художником создана целая галерея автопортретов (1930-2000 годы), в которых отразилась вся жизнь художника, его мировосприятие и самооценка, философское отношение к миру. Многогранность творческой личности представляют дневники художника, сохранившие размышления о жизни и творчестве, его поэтические произведения.

Скончался Художник 15 марта 2005 года в Перми.

По материалам «Энциклопедии пермского края».

Источник — газета «Пятница»