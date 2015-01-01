Выходные с Большим летним фестивалем: мероприятия с 15 по 17 сентября

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Выставка «Старшее Поколение», фестиваль «ТеддиЕврАзия», легкоатлетический «Кросс нации» — эти и другие события пройдут в этот уикенд в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».

С 15 по 17 сентября в частной филармонии «Триумф» в Перми пройдёт фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия». Талантливые мастера игрушки представят свои изделия, проведут мастер-классы. Развлекательная часть включает в себя также конкурсы, лотерею, показ дизайнерской одежды. В рамках фестиваля организаторы проведут ряд экскурсий, в частности, к стелле на границе Европы и Азии, в Краснокамский музей игрушки. Купить билет на фестиваль можно на сайте kassy.ru, а записаться на экскурсию в группе мероприятия в Facebook.

В пятницу в «Лето Парке» на площадке «Сказариум» будет организован мастер-класс по футболу для детей дошкольного возраста. Вечером журналист Анна Букатова прочтёт любимые сказки Г. Х. Андерсена. Также в на этой же площадке расскажут о 3D-принтерах, любимых местах встреч горожан и проблемах подростков. Следить за анонсами можно в социальных сетях.

16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». В Пермском крае в самом массовом забеге страны поучаствуют любители лёгкой атлетики из Перми, Соликамска, Лысьвы, Чусового. В Перми старт будет дан перед дворцом культуры имени Солдатова, маршрут пройдёт по Комсомольскому проспекту. Кросс предусматривает несколько дистанций: самая короткая — один километр, самая длинная — четыре.

До 15 сентября пройти регистрацию можно во Дворце спорта «Орлёнок» или на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. В день соревнований 16 сентября регистрация будет доступна в ДК им. Солдатова.

В выставочном центре «Пермская ярмарка» до 17 сентября работает форум «Старшее Поколение». Это единственная тематическая выставка для людей зрелого возраста в Пермском крае. Среди мероприятий: «Ярмарка вакансий», «Экспресс-диагностика» с бесплатным медицинским обследованием и консультацией врача, «Школа финансовой грамотности». Кроме того, на выставке организовано множество мастер-классов, в том числе по рукоделию, основам скандинавской ходьбы и др. Вход на выставку свободный.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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