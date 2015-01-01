В предстоящие выходные в Перми будет тепло и солнечно
По информации Гидрометцентра России, в субботу, 16 сентября,
столбик термометра днём поднимется до отметки +18°…+20°С, а в воскресенье, 17
сентября, несколько понизится – до +15°…+17°С. В ночное время суток температура
будет держатся около +10°С.
Предстоящая пятница, 15 сентября, будет также теплой: воздух
прогреется до +17°…+19°С.
Ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный с
переходом на западный, 3-4 м/сек. Атмосферное давление 16 сентября 742-744 мм
рт. ст., а к воскресенью его значение будет увеличиваться с 745 до 750 мм рт.
ст.
Тёплой погоде способствует распространение тропического
воздуха из Южной Европы на западную и центральную часть Европейской России.
Источник — газета «Пятница»