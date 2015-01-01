Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 15 по 22 сентября

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Новая неделя вновь не даст заскучать и расслабиться после насыщенных предыдущих выходных. Пермский госуниверситет приглашает своих выпускников и всех желающих на «Кампус-фест», в парке Горького пройдёт Мистический фестиваль страха, в одном из кафе гостей ждут на многочисленные концерты и лекции, а в «Пушкинке» пермяки могут увидеть «Отдых». Желающие выехать за пределы Перми могут отправиться в Лысьву на фестиваль авторской песни, поэтического и художественного творчества, а те, кто всё-таки останется в городе, услышат джаз в исполнении певицы из Нью-Йорка. Главным событием недели остаётся XVII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

В Перми продолжается XVII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (0+). Церемония открытия фестиваля начнётся в 19:00. Семнадцатый фестиваль откроет картина международной программы «Конкурс» Евгения Ховаева — рассказ о пианистах — участниках XV Международного конкурса им. Чайковского.

18 сентября в 16:00 состоится творческая встреча с Леонидом Юзефовичем. Тема творческой встречи — литература non-fiction. Известный писатель и председатель международного жюри расскажет о сходстве в работе над книгой и документальным фильмом, а также ответит на вопросы аудитории.

«Флаэртиана»

С 19 по 21 сентября в 12:00 на площадках фестиваля пройдёт Пермский форум медиаобазования. На нём будет организован круглый стол «Пермская школа медиаобразования: в поисках идентичности».

Всего за фестивальную неделю международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» покажет зрителям более ста фильмов. Среди них будет пять кинокартин, которые выделены в особую категорию «специальный показ». 15 сентября будет показан «Слепой Гулливер» (16+), 16 сентября — «Ты не представляешь, как я тебя люблю» (16+), 16 и 17 сентября — «Фабрика грёз» для товарища Сталина» (12+), 19 сентября — «Про рок» (18+) и 19 и 20 сентября — «Дети мисс Кит» (16+).

Закрытие фестиваля состоится 21 сентября. На нём будет показан фильм-победитель международного конкурса.

Киноцентр «Премьер», до 21 сентября; закрытие — Студенческий дом культуры ПГНИУ, 21 сентября, 19.00

В течение уик-энда продолжается фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» (0 +). На протяжении трёх дней в частной филармонии «Триумф» можно будет увидеть большую выставку медведей, кукол и других авторских игрушек из разных стран. Кроме того, в программе мастер-классы, экскурсии, спецгашение открыток, выпущенных к фестивалю, клиника для игрушек и многое другое.

В 2017 году медведю Тедди исполняется 115 лет. Уже дольше века образ любимого плюшевого медведя для миллионов людей на всей планете символизирует важнейшие человеческие ценности: искренность и чистоту детства, семью и домашний уют, дружбу, доброту, доверие, юмор. Миллионы людей, независимо от возраста, продолжают играть со своими любимцами — одевать их, заботиться, организовывать им поездки и приключения, привнося новые краски и в свою собственную жизнь.

Частная филармония «Триумф», 15-17 сентября

В Перми вновь пройдёт «Кампус фест» (0+) — фестиваль под открытым небом на территории студенческого городка ПГНИУ. Мероприятие соберёт студентов, абитуриентов, выпускников, друзей и жителей Перми. Студенческий городок ПГНИУ в день фестиваля преобразится в настоящий город со своими улицами, почтой, ресторанным двором и стадионом. «Кампус фест-2017» пройдёт под лозунгом «Идём вперёд, сохраняя лучшее!» В программе праздника выступление кавер-группы «2Face», показательные опыты от химиков и физиков, филологический квартирник и площадка с уличным баскетболом.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 15 сентября

В рамках благотворительного проекта «Дети помогают детям» Студии творческого развития детей «Оперение» состоится показ спектакля «Чайка внутри нас» (6+) по мотивам лирической повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ребятам из средней группы студии попытались осмыслить, определить и осознать приоритеты, расставить акценты и выделить то главное, ради чего стоит жить.

В тот же день на площадках театра выступят ребята, занимающиеся в младшем звене студии (1-4 классы), а ребята из старшей студии представят пластическую композицию на музыку и тексты Елены Фроловой, поставленную художественным руководителем театра «Балет Евгения Панфилова» Сергеем Райником.

Пригласительные билеты на благотворительный спектакль можно получить в Доме Актёра по адресу: ул. Ленина, 64. Благотворительный взнос — от 500 руб. Деньги будут направлены в Фонд Константина Хабенского для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Театр-Театр, 17 сентября, 20:00

Кофейня «Шахматы» приглашает гостей на цикл встреч и концертов. Вместе с политологом Дамиром Мусиным 15 сентября они поговорят об идентичности пермяков, исторических особенностях формирования Перми и Прикамского региона: что вобрала в себя Пермь от Санкт-Петербурга? Почему мы так не похожи на Екатеринбург и Челябинск? Как причудливо перемешались русская культура с культурой финно-угорских и тюркских народов? — и попробуют ответить на три главных вопроса в контексте региональной идентичности и мифа: кто мы? откуда мы? куда мы идём?

19 сентября здесь же состоится представление в двух отделениях. В первом отделении инструментальный дуэт — Веста Вайгель и Алексей Сучков (скрипка/синтезатор) создадут атмосферу lounge и добавят немного ирландских мелодий. Во втором отделении будет представлена музыкально-чтецкая фантазия на тему «Ёжика в тумане».

Концерт-исследование с Альбертом Макаровым под замысловатым названием «Использование образа города в бардовской песне. Использование образа города в городском и цыганском романсе. Когда и зачем возникает в бардовской песне образ города. Использование образа города в творчестве Окуджавы, Евгения Клячкина, Олега Митяева, Никитина и Берковского. Город как источник дружеского тепла и город как источник одиночества и грусти» состоится 22 сентября.

Ходart-кофейня «Шахматы», 15, 19, 22 сентября, 19:30

Мистический фестиваль страха

В Перми пройдёт Мистический фестиваль страха (6+). Сюжет фестиваля построен на мистических легендах средневековья, а действующие лица — реальные персонажи, обитатели Европы XV—XVII веков. На два фестивальных дня парк Горького превратится в таинственные земли Пенсильвании. Гости смогут побывать в мистической Каталонии, посетить цирк ужасов, стать свидетелями обрядов, ритуалов и многих других таинственных событий.

Парк имени Горького, 16, 17 сентября

В Перми продолжает работу выставка пермской художницы, выпускницы Уральского филиала академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова Ксении Козловой «Отдых» (0+). На выставке собраны авторские графические работы, выполненные в монохромной технике при помощи простого карандаша и гелевой ручки. Пейзажные зарисовки по мотивам путешествий автора по Пермскому краю, побережью Крыма, Кубани, в город Пушкин написаны автором в 2016-2017 годах.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 30 сентября

В Лысьве состоится открытый фестиваль авторской песни, поэтического и художественного творчества «Авторская кухня» (0+). Он не только откроет новые имена и представит знакомых авторов в новом качестве, но и даст возможность большему количеству лысьвенцев и гостей города увидеть и услышать «артистов из народа». В рамках фестиваля пройдёт выставка конкурсных работ фотохудожников «В объективе — экология Урала», конкурс поэтического творчества, фото-марафон, модное дефиле «Нandmade» и концертная развлекательная программа «Как прекрасен этот мир, БЕРЕГИ!»

Лысьва, Культурно-деловой центр, 16 сентября

Мэла Уолдрон

В Перми выступит джазовая певица из Нью-Йорка Мэла Уолдрон (18+). Мэла профессионально выступает с 15 лет. Её отец Мэл Уолдрон был известным джазменом, прожил долгую жизнь и умер в 2002 году. Дочь стала достойным продолжателем музыкальной династии. Она исполняет не только джаз, но и соул, R’n’B, а также необычные версии известных песен вроде Light My Fire группы The Doors. В Перми Мэла Уолдрон выступит в сопровождении «Олд Фэшн трио» (Екатеринбург) в составе: Александр Булатов (контрабас), Артём Иванов (барабаны), Антон Зубарев (фортепиано).

Ресторан «Форт Гранд», 15 сентября, 20:00

Пермяки увидят фильм Каннского МКФ (2017), номинанта на «Золотую пальмовую ветвь» «Роден» (16+). Драма Жака Дуайона — это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера — талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матерью его единственного ребёнка.

Киноцентр «Премьер», с 21 сентября

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