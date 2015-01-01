Долги по зарплате в крае составили 7 млн руб.

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По состоянию на 1 сентября задолженность по зарплате в Прикамье составила 7 млн руб. По сравнению с августом, она снизилась на 7,3%, сообщает Пермьстат.

89,5% от общей суммы — это задолженность в организациях обрабатывающих производств. Численность работников, перед которыми организации имеют долги по зарплате, составила 639 человек. А в расчёте на одного человека сумма долга составляет 11 тыс. руб.

Просроченную задолженность по зарплате перед работниками, которые уволились в 2016 году и ранее, имеют организации двух муниципальных образований края. Наибольшая сумма сложилась по Кунгуру — 6,3 млн руб.